«التموين» تستعد لضخ السلع بالمنافذ لصرف مقررات شهر أكتوبر

تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا بتأمين مخازن الجملة والمنافذ البالغ عددها 1500 مخزن على مستوى المحافظات، بالسلع التموينية المختلفة من أجل صرف المقررات التموينية للمواطنين الخاصة بشهر أكتوبر.

مصادر: توافر آلاف الأطنان من السلع التموينية

وأكدت مصادر في وزارة التموين، على توافر آلاف الأطنان من السلع التموينية «الغذائية وغير الغذائية»، في مخازن الشركة القابضة، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لأكثر من 6 أشهر خاصة الأساسية وهي الزيت والسكر والأرز.

أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه سيبدأ صرف الاستعاضة «الحصة الأولى» لمنافذ البقالين عن شهر أكتوبر، يوم 27 سبتمبر المقبل لتأمين المنافذ باحتياجات المواطنين من السلع المقررة لهم على البطاقات التموينية سواء للتموين الشهري أو لصرف السلع الخاصة بقيمة الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة مؤخرا لـ9 ملايين و100 ألف أسرة بقيمة 100 جنيه تصل إلى 300 شهريا للأسرة لمدة 6 أشهر كدعما استثنائيا لتوفير الحماية الحماية الاجتماعية.

صرف السلع لـ64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة

ومن المقرر أن يقوم أصحاب البطاقات التموينية بصرف تموين شهر أكتوبر 2022، بداية الشهر لـ64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموين، فضلا عن صرف سلع الدعم الاستثنائي للأسر التي تسلمت رسالة بالدعم على بونات صرف الخبز.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية من منافذ البقالين أو من منافذ مشروع جمعيتي، وأيضا من فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1200 مجمع استهلاكي.