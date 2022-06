بعد الهجوم عليها بسبب مارلين مونرو.. كيم كاردشيان تدافع عن نفسها

ردت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان على حالة الهجوم عليها، بعد اتهامها بإفساد فستان النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، والذي ارتدته في حفل «ميت جالا» مايو الماضي، وذلك بالإضافة إلى اتهامات بأنها عرّضت صحتها للخطر بسبب فقدان كثير من الوزن في فترة قصيرة حتى تستطيع ارتداء الفستان لمدة دقائق معدودة على السجادة الحمراء.

وقالت كيم كاردشيان خلال ظهورها في برنامج «Today» مع سافانا جوثري وهدى قطب، إنها فقدت 16 رطلا من وزنها خلال 3 أسابيع حتى تلائم الفستان، حيث نظرت للأمر باعتباره دورا، موضحة: «أي دور تمثيلي يتطلب تحولًا جسديًا، أردت حقًا ارتداء هذا الفستان، لقد كان مهمًا حقًا بالنسبة لي».

وردت على الانتقادات حول فقدانها كثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة، قائلة: «يمكن لكريستيان بيل خسارة الوزن من أجل دور في الفيلم ويكون أمرا مقبولا، حتى رينيه زيلويجر اكتسبت وزنًا مقابل أداء دور ما، الأمر نفسه بالنسبة لي، لم أكن أقول لماذا تفقدون هذا الوزن في فترة زمنية قصيرة؟».

كيم كاردشيان: فقدت 21 رطلا من وزني.. وغيرت نمط حياتي تماما

وأضافت نجمة تلفزيون الواقع، «لقد تعلمت الكثير عن أسلوب حياتي وصحتي، ومنذ ذلك الحين ما زلت أتناول الطعام الصحي، لقد انخفض وزني 21 رطلاً الآن، لا أحاول أن أفقد المزيد من الوزن ولكن لدي طاقة أكثر من أي وقت مضى، لقد توقفت عن تناول الكثير من السكر والوجبات السريعة التي كنت أتناولها، لقد غيرت نمط حياتي تمامًا».

المتحف المالك لفستان مارلين مونرو: كيم لم تسبب في تلف الفستان

في الأسبوع الماضي، نفى متحف «Ripley's Believe It or Not» بأن كيم قد أتلف الفستان أثناء ارتدائه على السجادة الحمراء، على الرغم من أن الصور التي تم تسريبها على الإنترنت زعمت أنها قامت بتمديد وتمزيق طبقات النسيج، إلا أن المتحف الذي اشترى الفستان مقابل 4.8 مليون دولار في مزاد في عام 2016، نشر بيانًا على موقعه على الإنترنت، مؤكدا أن كيم لم «تتسبب في ضرر» للثوب الشهير.