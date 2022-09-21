«كرم جبر» يلتقي رئيس هيئة الإعلام والاتصال العراقية لبحث سبل التعاون

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، محمد الأسدي رئيس هيئة الإعلام والاتصال بالعراق، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زامل مدير دائرة التنظيم الإعلامي بالعراق.

بحث التعاون الثنائي في مجال الإعلام

وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في مجال الإعلام، والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون في مجالات تبادل الخبرات والتدريب والإنتاج الإعلامي المشترك.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن العراق بدأ يستعيد عافيته بما يشير إلى عودته القوية في المنطقة، مضيفًا أن العلاقات المصرية العراقية أزلية وممتدة على مدار التاريخ.

وأضاف أن هناك تنسيقا كبيرا بين البلدين في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعطي الأولوية للعراق على كل الصُعد، كذلك توجيهاته بمد جسور التعاون والتواصل مع الدول العربية الشقيقة، ومساندة الدول العربية كافة، وخاصة العراق الشقيق.

العراق منفتح للتعاون مع مصر في كافة المجالات

من جانبه أكد محمد الأسدي رئيس هيئة الإعلام والاتصال بالعراق، أن العلاقات المصرية العراقية ممتدة على مدار التاريخ، وكانت ومازالت القاهرة وبغداد عاصمتي الثقافة والإبداع العربي.

وأضاف أن العراق منفتح للتعاون مع مصر في المجالات كافة، وخاصة مجال الإعلام، مشيرًا إلى أن مصر رائدة في المجال الإعلامي ولذلك يسعى العراق إلى الاستفادة من خبرتها ونقل التجربة المصرية.

وطرح رئيس هيئة الإعلام والاتصال بالعراق، التنسيق بين مصر والعراق والدول العربية بشأن إذاعة صوت العرب، لتقوم الإذاعة بطرح القضايا المشتركة بين كافة الدول العربية.