صرف مكافأة شهر للعاملين في جامعة أسيوط بمناسبة المولد النبوي

وافق الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على صرف شهر من الراتب الأساسي مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها، بمناسبة المولد النبوي الشريف وقرب بدء العام الدراسي الجديد، موجها التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.

المكافأة لجميع العاملين بالجامعة

وصرح القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، في بيان صادر عن الجامعة، بأن القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين والتيسير عليهم في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية، مشيرا إلى أن القرار ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 500 جنيه للعمالة المثبتة، وذلك مراعاة لأصحاب الأساسيات الضعيفة من العاملين بالجامعة.

300 جنيه للعمالة الموسمية بالجامعة

كما أوضح رئيس جامعة أسيوط أن قراره يشمل كذلك صرف مبلغ 300 جنيه لجميع العمالة الموسمية بالجامعة من متعاقدين ومؤقتين وعاملين باليومية ومنحة تدريبية، وذلك من المتواجدين بالعمل من الفترة 1/7/2022 وحتى 30/9/2022.