مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل 9.5 ألف مريض جهاز هضمي وطفل.. فحوصات وجراحات

أعلنت مستشفيات أسيوط الجامعية، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ9548 مريضًا من المترددين على مستشفى الراجحي للجهاز الهضمي ومستشفى الأطفال، خلال شهر واحد، وتنوعت الحالات ما بين إجراء عمليات جراحية ومناظير وتقديم الإشاعات والخدمات العلاجية والرعاية للمترددين من مختلف محافظات الصعيد.

مستشفى الراجحي الجامعي للجهاز الهضمي

قال الدكتور شريف كامل، مدير مستشفي الراجحي الجامعي، إن المستشفى استقبل 3087 مريضا، وتنوعت الخدمة المقدمة ما بين 556 حالة دخول، و إجراء 1195 أشعة، واستقبال 837 حالة بوحدة المناظير، وإجراء 48 عملية جراحية خلال الشهر نفسه.

مستشفى الأطفال الجامعي

أضاف الدكتور محمد الأمير، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، أن المستشفى استقبلت 6461 حالة، تنوعت ما بين 1185 حالة بالوحدات والأقسام المختلفة، و1185 حالة دخول وإجراء مناظير لـ77 حالة خلال شهر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

القضاء على قوائم الانتظار

أعلن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفيات جامعة أسيوط، عن القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى في زراعة القوقعة، ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم الانتظار، ونجاحها في إجراء 130 عملية زراعة قوقعة، بنسبة نجاح 100%؜.