قائمة الكليات المتاحة للبنين بعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر في أسيوط

أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول في الكليات للحاصلين على الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022 بمختلف فروع الجامعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم.

و«الوطن» تنشر نتيحة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط «بنين» في السطور التالية:

- طب بنين أسيوط تخصص عام 616 درجة.

- طب الأسنان بنين أسيوط تخصص عام 613 درجة.

- الصيدلة بنين أسيوط تخصص عام 603 درجة.

- معهد فني إعداد التحاليل البيولوجية بكلية العلوم «مصروفات» 559 درجة.

- معهد إعداد فني التحاليل المختبرات بكلية العلوم «مصروفات» 553 درجة.

- كلية العلوم أسيوط بنين تخصص عام 521 درجة.

- كلية الزراعة بنين أسيوط تخصص عام 465 درجة.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين «مصروفات» 325 درجة.

- كلية أصول الدين والدعوة أسيوط تخصص علمي انتظام 325 درجة و390 درجة للانتساب، وتخصص أدبي 315 درجة للانتظام والانتساب.

- كلية اللغة العربية أسيوط تخصص عام 325 درجة للانتظام علمي و500 درجة للانتساب، أما أدبي 315 درجة انتظام و326 درجة للانتساب.

- كلية اللغة العربية أسيوط شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات 338 درجة للانتظام علمي و315 درجة للانتظام أدبي.

- كلية اللغة العربية أسيوط شعبة التاريخ والحضارة 330 درجة علمي انتظام و357 درجة علمي انتساب، و327 درجة أدبي انتظام و315 درجة أدبي انتساب.

- فصول الهندسة الزراعية بنين بأسيوط 524 درجة علمي انتظام.

- كلية التربية بنين أسيوط 340 درجة علمي انتظام و361 درجة أدبي انتظام، وشعبة التربية الخاصة 368 درجة علمي انتظام و331 درجة أدبي انتظام.

- كلية الشريعة والقانون أسيوط شعبة الشريعة الإسلامية 325 درجة علمي انتظام و354 درجة علمي انتساب، و322 درجة أدبي انتظام و315 درجة أدبي انتساب.

- كلية الشريعة والقانون أسيوط شعبة الشريعة والقانون 358 درجة علمي انتظام و325 درجة علمي انتساب، و359 درجة أدبي انتظام و342 درجة أدبي انتساب و517 درجة تخصص إسلامي.