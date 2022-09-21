مركز المنارة يجري التجهيزات النهائية لحفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما

تجري التجهيزات النهائية في مركز المنارة للمؤتمرات على قدم وساق، استعداد لإقامة حفل توزيع جوائز النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، الذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، ويذاع حصريا على قناة «DMC»، وتتولى الإعلاميتان سالي شاهين وشيرين عفت، تقديم الحفل وإجراء اللقاءات مع الفنانين على السجادة الحمراء.

ويشهد حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما حضور مجموعة كبيرة من النجوم وصناع الدراما البارزين، بالإضافة إلى المبدعين في مختلف المجالات الفنية، ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الفنانين الذي لعبوا دورا هاما في الدراما المصرية، بينهم الفنان الكبير صلاح السعدني، ولكنه لا يستطيع الحضور بسبب ظروفه الصحية، ويتسلم التكريم بدلا منه نجله أحمد السعدني.

وتتسع قائمة المكرمين لتشمل النجمة صفية العمري، المخرج جمال عبد الحميد، السيناريست محمد جلال عبد القوي، بالإضافة إلى تكريم المنتج الراحل ممدوح الليثي، ويتسلم التكريم نجله الإعلامي عمرو الليثي.

فقرات فنية لـ مدحت صالح وهشام خرما

ويتضمن الحفل عددا من الفقرات المتنوعة التي يتولى تقديمها عدد من النجوم والإعلاميين، بخلاف تقديم الموسيقار هشام خرما فقرة فنية في افتتاح المهرجان، بالإضافة إلى أغنية يقدمها الفنان مدحت صالح، للمرة الأولى من كلمات طارق علي وألحان أحمد حمدي رؤوف.

26 عملا دراميا يتنافسون على 14 جائزة

ويتنافس على جوائز المهرجان، 26 عملا دراميا عرضوا خلال شهر رمضان، وتتولى لجنة التحكيم برئاسة المخرجة إنعام محمد علي اختيار الأعمال الفائزة في فئات التمثيل والديكور والموسيقى التصويرية وغيرها من العناصر داخل العمل الفني، بالإضافة إلى جائزتي «أحسن أسطى» التي تقدم لأحد الفنيين من صناع الدراما، وجائزة أفضل مخرج منفذ.