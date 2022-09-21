كرم جبر: يجب الاتفاق على أكواد وضوابط عربية موحدة للتعامل مع السوشيال ميديا

عبّر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ترحيبه بالمشاركين في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ15 التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجهًا بخالص عبارات الشكر لوزراء الأعلام العرب ورؤساء الوفود العربية، مؤكّدًا أنَّهم في بلدهم الثاني مصر.

اجتماع وزراء الإعلام العرب

وأضاف «جبر»، خلال كلمته في افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ15، برئاسة مصر، «أتمنى أن تخرج عن الاجتماعات عدد من التوصيات القابلة للتنفيذ وأن تكون هناك آلية وجدول زمني للتنفيذ»، مقترحًا تشكيل لجنة تكون مهمتها خلق حالة من التواصل بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ التوصيات، كما تعمل على خلق حالة من التواصل بين الدول العربية مثل التمهيد للقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر، وتحيط وزراء الإعلام العرب بما يتمّ إنجازه أولًا بأول.

ودعا إلى تبادل أوراق العمل بين الدول العربية حول القضايا المهمة وعلى وجه التحديد مخاطر «السوشيال ميديا» والمنصات الإلكترونية والتعامل مع الشركات الكبرى التي تشكّل تهديدات كبيرة على العقل العربي من الشباب والنشء، والاتفاق على أكواد أو ضوابط محددة للتعامل مع هذه الشركات.

وشدد على أنَّ العمل الفردي لن يحقق أي تقدم، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعمل على حل المشكلات والخلافات الإعلامية التي قد تقع بين الدول العربية بشكل فوري من خلال التواصل مع كافة الأطراف لصدع الخلافات.

التواصل بين وزراء الإعلام العرب

كما اقترح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة وجود وسيلة سريعة للتواصل بين وزراء الإعلام العرب، حتى يكون هناك تواصل دائم، قائلًا «نتمنى الخروج بتوصيات ينتظرها الرأي العام العربي وتلبي تطلعاته، لأن لم يعد هناك أي دولة بعيدة عن المخاطر»، مضيفًا أنَّ الدول العربية لا تصنع المشكلات ولكن تدفع جزء كبير من الخلافات الدولية.