قرارات الوزراء.. إنشاء أول مجمع صناعي للأعلاف في أفريقيا والشرق الأوسط

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «فولو تكستايل Volo Textile»، كشركة مساهمة مصرية، بموقعها الكائن على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير، بمحافظة الإسماعيلية، لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة.

المصنع يوفر 1000 فرصة عمل للمصريين

ومن المخطط أن يقام المصنع على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 69215 م2، ويُساهم في توفير فرص عمل تصل إلى 1010 فرص، بينها 1000 للمصريين، و10 للأجانب، ويستهدف المشروع إنتاج 8400 طن في السنة الأولى، تصل إلى 10800 طن في السنة الثانية، مع تحقيق نسبة مكون محلي تبلغ نحو 35% ونسبة تصدير 100%، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وينعكس بالإيجاب على أداء مؤشرات التجارة الخارجية وتحقيق خطة الدولة للتواجد والمنافسة في الأسواق العالمية.

كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة، مشروع جديد بنظام المناطق الحرة، باسم شركة «سي إف سي للأعلاف والكيماويات»، بالمنطقة الصناعية بمحافظة قنا.

ومن المخطط أن يقام المشروع على مساحة إجمالية قدرها 368118 م2 بهدف تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، ويستهدف نسبة مكون محلي 75%، ونسبة تصدير 80% إلى الخارج، ويسهم المشروع في توفير فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري.

أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف في أفريقيا والشرق الأوسط

ويعتبر هذا المشروع أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف في أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، ويدعم سياسات الدولة في تنمية محافظات الصعيد، كما يعزز صناعة الأعلاف التي تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.

وخلال اجتماعه وافق مجلس الوزراء على ضم قطعة الأرض المجاورة للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمساحة 65186.77 م2 من أراضي شركة «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج»، للتوسع كامتداد للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، مع تغيير نشاط قطعة الأرض.

ويأتي ذلك في ضوء ما يعكسه الموقف الحالي للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، من الإشغال الكامل للمساحات المتاحة للاستثمار، وضرورة توفير مساحات إضافية لتلبية طلبات المستثمرين التي وردت إلى الهيئة العامة للاستثمار، لإقامة مشروعات تصديرية بالمنطقة، تطلب توفير 55 ألف م2 لإقامة 11 مشروعاً باستثمارات 20 مليون دولار توفر 1500 فرصة عمل، بينها 7 مشروعات جديدة و4 توسعات لمشروعات قائمة.

إنشاء محطة صرف ديروط

ووافق الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2011، فيما تضمنه من تخصيص مساحة 2901.1 فدان، لصالح إنشاء محطة صرف ديروط والمزرعة الخشبية التابعة لها، لتكون بمساحة 48.17 فدان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي، على أن تعود باقي المساحة وقدرها 2852.93 فدان إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

ويأتي التعديل بهدف الاكتفاء بمساحة محطة الصرف الصحي المزمع إقامتها والطريق المؤدي إليها دون تنفيذ الغابة الشجرية، ويتم تنفيذ المشروع في إطار التوجه نحو المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في المشروعات الجديدة، لتحسين نوعية المياه، لاستخدامها في أغراض الزراعة.

كما خصص مجلس الوزراء قطعتي أرض ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم لصالح المحافظة، تنفيذًا لقرار رئيس بشأن تخصيص مساحة 15.9 فدان لاستخدامها في إقامة منطقة حرة خاصة، ومساحة 22.6 فدان لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية مختلفة.

ويأتي ذلك في ضوء الطلبات الاستثمارية الجادة المقدمة إلى المحافظة بواسطة شركات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالفيوم.