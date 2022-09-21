بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة.

إعلان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

كان رئيس الوزراء، قد وقع صباح اليوم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بعد إعدادها بمشاركة 35 جهة رسمية، وهي الاستراتيجية التي تمّ إطلاقها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.