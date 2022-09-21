البوستر الرسمي لـ أغنية حسن شاكوش الجديدة

روج مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لـ أغنيته الجديدة «دي حلاوة»، ونشر البوستر الرسمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «دي حلاوة.. قريبا».

كلمات أغنية «حنيلي»

وطرح مؤخرا حسن شاكوش «حنيلي»، غناء وألحان حسن شاكوش، وكلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، من إنتاج شركة مزيكا، للمنتج محمد جابر.

وكان حسن شاكوش، قرر تأجيل كليبه «حنيلي» لمدة أسبوع، حدادًا على ضحايا حادث كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، إذ كان مقرر طرحها منتصف الشهر الماضي.

وتقول كلمات الأغنية: «حنيلي بصيلي.. الحلوة الفلتة جنة الحتة.. الليلة حبيت بالعشق حسيت.. أما اللي هجرني كان ماضي ونسيت.. حطالي مسكرة ضحكتها مسكرة».