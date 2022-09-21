«إسكان بورسعيد»: أصحاب 56% من الوحدات الحكومية بالزهور باعوها أو أجّروها

أعلنت لجنة الإسكان المركزية بمحافظة بورسعيد، أن 56% من المساكن الحكومية في حي الزهور بـ15 منطقة، تصرف فيها أصحابها الأصليين بالبيع أو الإيجار أو الغلق، وحوالي 44% يقيمون إقامة قانونية.

جاء ذلك خلال نتائج حملة الحصر الموسعة التي أجرتها على المساكن الحكومية بـ15 منطقة سكنية، قامت ببنائها الدولة بحي الزهور، والبالغ عددها 29 ألف و528 وحدة سكنية.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عقب رصد موقف هذه الوحدات السكنية ونوعية شاغيلها عن أن 44% فقط من هذه الوحدات السكنية بإجمالي 12 ألف و934 وحدة سكنية، يقيم بها أصحابها الأصليين المتعاقدين مع المحافظة، وفقًا للإجراءات القانونية والاشتراطات الموضوعة في هذه الوحدات.

6020 وحدة سكنية جرى بيعها

وأوضحت أنه تبين من المعاينة على أرض الواقع أن باقي الوحدات البالغ نسبتها 56%، جرى التصرف فيها من المتعاقدين مع المحافظة لشغلها، إما بالبيع بإجمالي 6020 وحدة، أو الإيجار المفروش لـ780 وحدة، أو الإغلاق لـ9794 وحدة سكنية.

كما تبين أن هناك الكثير من هذه الحالات تقدم أصحابها للحصول على وحدات سكنية أخرى في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتعاوني التي تقيمها الدولة بإجمالي 218 حالة.

الحقائق أمام الرأي العام بورسعيد

وضعت اللجنة هذه الحقائق أمام الرأي العام بمحافظة بورسعيد، ليكون على دراية كاملة بمحاولات البعض للحصول على حقوق لا يستحقونها، وأن هناك إجراءات قانونية جار العمل على تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة، وتسليم الوحدات للمواطنين المستحقين لها بشكل فعلي بعد التأكد من كافة الإجراءات.

وتهيب محافظة بورسعيد بالمقيمين بالوحدات السكنية بسرعة التقدم بتوفيق أوضاعهم باجراءات التقنين للوحدات علما بأن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين الوحدات هو 30 سبتمبر 2022 ولا يعتد بأي توكيل شراء تم تحريره بعد 30/6/2021.