السيطرة على حريق سيارة ملاكي في حي الزهور ببورسعيد دون إصابات

اندلع حريق في سيارة ملاكي اليوم الخميس، بمنطقة خالد بن الوليد في حي الزهور ببورسعيد، بسبب الحرارة العالية وعطل فني فيها، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

السيطرة على حريق سيارة

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في سيارة ملاكي، وتبين من تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن السيارة رقم «ج ع ف 5356» نشب حريق في مقدمتها، واستدعى الأهالي شرطة النجدة وإدارة الإطفاء والحماية المدنية، وتم إرسال سيارة إطفاء واحدة للسيطرة على الحريق قبل انتشاره بين المارة والسيارات والعمارات السكنية المحيطة بها، كما انتقلت إلى مكان الحريق سيارات الإسعاف تحسبا لوجود حالات إصابة أو اختناق وكذلك سيارات طوارئ الغاز والكهرباء لتأمين المنطقة وإغلاق محولات الكهرباء ومحابس لمنع وصول الحريق اليها.

وأمر مدير أمن بورسعيد بنقل السيارة بعيدا عن نهر الطريق إلى إدارة المرور، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، وأمرت باستدعاء صاحب السيارة، كما أمرت بتخصيص لجنة فنية من إدارة مرور بورسعيد لفحص السيارة ومعرفة أسباب اندلاع الحريق بها.

حريق في صالة ألعاب رياضية

وفي وقت سابق، نشب حريق في إحدى الصالات الرياضية «جيم»، بشارع عرابي بنطاق حي العرب، بعد أن تصاعدت الأدخنة منه، وأظهرت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في غرفة السونا، دون وقوع إصابات، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.