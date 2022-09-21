استعدادات بورسعيد للعام الدراسي الجديد.. لجان لمتابعة صيانة المدارس

بدأت محافظة بورسعيد استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، من خلال أعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من المدارس، تحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبتشكيل لجان الجهات المختصة لتفقد المدارس في المناطق الأكثر احتياجا لرفع كفاءتها وصيانتها قبل انطلاق الدراسة.

صيانة المدارس في المناطق الأكثر احتياجا

ووجه اللواء عادل الغضبان بتشكيل لجان من مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وأحياء الزهور والضواحي وإدارة الحوكمة للمرور على المدارس في المناطق الاكثر احتياجا لرفع كفاءتها وصيانتها قبل قدوم العام الدراسي الجديد، مشددا على سرعة بحث احتياجات المدارس في المناطق الأكثر كثافة سكانية وأكثر احتياجا، والبدء في رفع كفاءتها على أعلى مستوى، مشددا على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل وتكثيف الجهود.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال رفع كفاءة وتطوير محيط المدارس والتوزيع الأمثل لإمكانيات وموارد مديرية التربية والتعليم والتنسيق بين الجهات التعليمية والأجهزة التنفيذية لتنفيذ أعمال التطوير طبقا لاحتياجات المدارس وبالشكل الأمثل.

رفع كفاءة المدارس

واستعرض محافظ بورسعيد تقريرا حول أعمال رفع كفاءة وصيانة عددا من المدارس، وعلى رأسها موقف المتابعة الميدانية لمدرسة المسجد الأقصى الإعدادية ومبنى المشروع الخدمي لتغذية المدارس، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل من المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ودكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وأحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس أيمن المرساوي، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وفوزي الوالي، رئيس حي الزهور، ومدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وأعضاء لجنة المحافظة المختصة واللجنة الثلاثية ومدير مصنع التغذية.

بورسعيد تستعد للعام الدراسي الجديد

واستمع محافظ بورسعيد لنتائج المتابعة الميدانية لأعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من المدارس، موضحا أن المحافظة تستعد للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بتوفير كافة الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد، ورقمنة كل المصالح الحكومية ومن بينها المدارس ومكتباتها، كما تطورت أيضاً المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب لذلك، بالتزامن مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها.

تطوير العملية التعليمية في بورسعيد

وشدد المحافظ على أن تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وعودة المدرسة لدورها الحقيقي هو شعار المرحلة الآن، مشيرا إلى أهمية انضباط ‏العملية التعليمية منذ أول يوم في العام الدراسي الجديد، مع ضرورة متابعة عملية حضور وغياب الطلاب لتحقيق الانضباط في المدارس.