وليد توفيق: بليغ حمدي صاحب الأثر الأكبر في مسيرتي.. وحكايتي معه لا توصف

حرص الفنان وليد توفيق، على إحياء الذكرى السنوية لرحيل الموسيقار بليغ حمدي، الذي غادر دنيانا في مثل هذا الشهر عام 1993، إذ كتب منشورا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تحدث فيه عن ملامح من علاقتهما، مستعرضا أبرز الأعمال التي تعاونا فيها.

وليد توفيق: بليغ حمدي أغلى الأصدقاء

نشر وليد توفيق، صورة تجمعه بالراحل بليغ حمدي، وعلق عليها قائلا: «في الثاني عشر من سبتمبر، كانت ذكرى رحيل الموسيقار الكبير، عبقري الموسيقى العربية، أغلى الأصدقاء وأعظم الملحنين بليغ حمدي».

وواصل توفيق: «حكايتي مع بليغ، تبدأ ولا تنتهي، فقد تجاوزت الألحان الأهم في مسيرتي الفنية، التي قدمها لي مثل: هوى المشاوير، يا حبيبي في المدينة، إحنا الطيبين، أهل الهوى، زي الزمن، عيون بهية، التي كانت معها انطلاقتي، عدوية، وغيرها من الأعمال».

حكاية توفيق وبليغ «لا توصف بالكلمات»

أضاف وليد توفيق: «حكايتي مع بليغ، حكاية كان لها الأثر الأكبر في صناعة ما وصلت إليه اليوم في مسيرتي الفنية، فقد كنت شاهدا على أعظم ألحانه، وكانت يومياتنا سويا من أجمل اللحظات في حياتي، حكايتي مع بليغ حكاية محبة وصداقة وفن وألحان وإبداع لا يمكن لي وصفها بالكلمات».