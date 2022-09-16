وليد توفيق يروج لأغنيته الجديدة «مجرد سؤال»: قريبا

روَّج الفنان وليد توفيق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة «مجرد سؤال»، حيث نشر توفيق فيديو للترويج عن الأغنية.

وقال وليد توفيق خلال الفيديو: «انتظروني في أغنية جديدة بعنوان مجرد سؤال، من كلمات الشاعر الكبير نزار فرنسيس وألحاني.. توزيع مصطفى عبد الرضا.. استديو ميكس الملحن سليم سلامة، والفيديو كليب للمخرج جاد شويري .. قريبا».

أعمال وليد توفيق

وفي فبراير الماضي أعلن الفنان وليد توفيق، خلال تصريح لـ«الوطن»، عن طرح عدد كبير من الأغنيات السنجل تباعا حتى لا يبتعد كثيرا عن جمهوره المصري والعربي؛ ومن بينها أغنيات مصرية.

وطرح وليد توفيق مؤخرا أغنية دكتور في الحب من كلمات جاد شويري وهيثم شعبان، وألحان نيكولاس شبلي، وتوزيع سليمان دميان.