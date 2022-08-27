وليد توفيق عن حفل شيرين عبد الوهاب في قرطاج: «كل الحب لصوت مصر»

حرص الفنان وليد توفيق على توجيه رسالة دعم ومحبة للفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك بعد النجاح الذي حققته مؤخرًا من خلال حفلها الغنائي التى قدمته ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

شارك الفنان وليد توفيق جمهوره بصورة للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «كل الحب للصديقة الغالية والفنانة المتألقة دوما لصوت مصر الحب والجمال شيرين عبد الوهاب.. نجاحك الرائع والكبير في قرطاج يذكرني بالبدايات منذ أغنية يا ليل حينها قلت هذا الصوت سيصبح له قريبا شأن كبير في الأغنية العربية».

وليد توفيق يدعم شيرين عبد الوهاب

وتابع وليد توفيق قائلا: «وها أنت اليوم تواصلين كسر الحواجز والعقبات لتثبتي يوما بعد يوم أن الفن الراقي يبقى هو الأصل وهذه الإطلالة في قرطاج كانت الأجمل.. ثقة وحضور وأداء رائع وهذا ليس بغريب عليكي فأنت فنانة من طراز رفيع.. كل الحب لك وأمنياتي لك بالمزيد من التألق والنجاح».

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد قدمت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وتفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل شيرين عبد الوهاب في قرطاج

كما أن شيرين عبد الوهاب خلال الحفل استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة جعلت دموعها تنهمر وتشكرهم على كل هذا الحب وخلال الحفل أيضا رحبت بطبيبها الخاص الذي حرص على التواجد في الحفل ووجهت له كلمات شكر خاصة لوقوفه بجانبها.