«الأطباء»: توجيهات الرئيس بتدريب الفريق الصحي خطوة مهمة 

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع استراتيجية لتدريب وتطوير الفريق الصحي، أمر مهم جدا، لاسيما وأن التدريب خطوة مهمة في حياة الفريق الطبي، مشيرا إلى أن العلوم الطبية متطورة بشكل مستمر، ونحن بحاجة إلى مواكبة هذا التطور.

«الزيات»: التدريب يساعد على تقديم خدمة طبية جيدة

وأضاف «الزيات»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن التعليم الطبي المستمر أمر في غاية الأهمية، لاسيما أن العلوم الطبية في تحديث دائم، مؤكدا أن التدريب يساعد على تقديم خدمة طبية جيدة على مستوى جيد، مضيفا أن توحيد للخدمة الطبية على مستوى الجودة، نابع من التدريب الجيد، مشيرا إلى أن التأمين الصحي الشامل، جزء منه معتمد على الجودة.

وأكد عضو مجلس الأطباء، أن هذه الخطوة تدعم اعتماد المستشفيات من هيئة الاعتماد والجودة، خاصة أن لها شروط من ضمنها تدريب الفريق الطبي.

الرئيس يوجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض، لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين.