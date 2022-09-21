4 مشروعات في قطاع النقل لمواجهة التغيرات المناخية.. تعرف عليها

نظراً لأن التغلب على أزمة المناخ لا يمكن أن يتم دون إعادة التفكير في التنقل، باعتبار أن قطاع النقل هو ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في مصر، فقد رسمت الحكومة المصرية خطة لنظام بيئي للتنقل، يتميز بأنه صديق للبيئة وآمن، يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال التوسع في أنظمة النقل الجماعي، والنقل العام للجميع، والنقل غير الآلي، بما في ذلك المشي والتوسع في ركوب الدراجات الهوائية.

شبكة طرق ضخمة طبقاً للمعايير الدولية

وقال الدكتور مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن مصر شرعت في إنشاء شبكة طرق ضخمة، وحتى مطلع العام الجاري، وصل إجمالي ما تم إنشاؤه ما مجموعه 4800 كيلومتر من الطرق الجديدة، المطابقة للمعايير الدولية، من أصل 7000 كيلومتر مخطط لها الأكتمال خلال السنوات القليلة القادمة، علاوة على ذلك، فقد تم تطوير 5000 كيلومتر من الطرق القائمة، والانتهاء من بناء 756 جسراً.

حيث ساعدت شبكة الطرق الجديدة وجسور المدينة في زيادة متوسط سرعة المركبات وبالتالي تقليل وقت الرحلة بنسبة 25٪ و بالتالي خفض أستهلاك الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30٪ في المناطق المزدحمة ،هذا بخلاف مشاريع المونوريل والخط الثالث لمترو الأنفاق

كما دعمت الدولة توفير التذاكر الإلكترونية المدفوعة مسبقًا ، ونظام إدارة الحافلات المتكامل الذي يوفر معلومات لتطبيقات الهاتف المحمول حول الوقت المتوقع للحافلة وغيرها من الميزات الجذابة لأصحاب السيارات و تجري أعمال البناء حاليًا في امتداد الخط الثالث ويتطلع للخط الرابع لمترو الأنفاق حيث يستخدم نظام مترو الأنفاق في القاهرة ملايين الأشخاص يوميًا

أتوبيسات كهربائية للنقل العام بالقاهرة والإسكندرية

ولفت رئيس قطاع نوعية الهواء إلى أن شبكة النقل تم دعمها من خلال إدخال أول أتوبيسات كهربائية عامة للنقل العام بمدينة الإسكندرية بدعم من البنك الدولي، كما أطلقت هيئة النقل بالقاهرة أول 100 حافلة كهربائية في أسطولها، هذا بخلاف ما تم من إدخال أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم، لإدماج المواطنين، وخاصة الشباب، في مكافحة تغير المناخ، وتم تكرار ذلك في وسط القاهرة.

مشروع إحلال السيارات القديمة

وكذلك، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في عام 2021 مبادرة رئاسية جديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تستهدف المبادرة 250 ألف سيارة، يتم استبدالها، على مدار 3 سنوات.