محمد فاضل: مهرجان الدراما مُشرف.. وأجمل ما فيه رئاسة يحيى الفخراني له 

أشاد المخرج محمد فاضل، بمهرجان القاهرة للدراما في دورتة الأولى، حيث تنطلق فاعلياته خلال ساعات قليلة، برئاسة يحيى الفخراني.

وقال المخرج محمد فاضل لـ«الوطن»: «جميل جدا فكرة مهرجان القاهرة للدراما، فهو عودة مرة أخرى لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، فهذا شئ مشرف جدا خاصة بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة عظيمة مثل المتحدة، فهذا يجعلنا نطمئن جميعا أنه مهرجان حقيقي وليس سياحي، وأتمنى أن يكون التقييم على مسلسلات طوال العام وليس رمضان فقط، لأن هناك أعمال درامية خارج السباق الرمضاني تستحق التكريم».

وأضاف «فاضل»: «الجميل في المهرجان إنه برئاسة يحيى الفخراني فنان مثقف قضى حياته في بناء الدراما التلفزيونية».

مهرجان القاهرة للدراما

وتنطلق اليوم فاعليات الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، ويكرم المهرجان عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية، أبرزهم الفنان الكبير صلاح السعدني، والمخرج الكبير جمال عبد الحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، مهرجان القاهرة للدراما.

وتنطلق الأربعاء المقبل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخراني، ويتنافس على جوائز المهرجان عدد من مسلسلات دراما رمضان 2022، وتضم لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما عددا كبيرا من صناع الدراما، وهم المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والسينارست حاتم حافظ، والفنانة صابرين، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والناقدة خيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج تامر محسن.