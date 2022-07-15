محمد فاضل: الفن رسالة مقدسة.. والقرآن الكريم به سورة اسمها «القصص»

كشف المخرج الكبير محمد فاضل، كواليس مشواره الفني الحافل، في حلقة جديدة من برنامج «بالخط العريض»، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، مساء اليوم الجمعة، مؤكدا أن والديه هما الخط العريض في حياته، وأنع تعمل منهما الكثير: «ضحوا وتحملوا كثيرا من أجل موهبتي».

محمد فاضل موظفا لمدة 7 أشهر

أضاف محمد فاضل، خلال استضافته بالبرنامج، أنه بعد تخرجه من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، عمل موظفا لمدة 7 أشهر، لكنه تقدم باستقالته، رغم أنه كان لديه 7 أشقاء، ووالدته لا تعمل، في حين تحمل والده معاناة العمل وحده، حتى يستطيع أن يصرف على المنزل: «عملت بعد ذلك في التليفزيون المصري بالقطعة، ثم بدأت مسيرتي الفنية».

أنشأت فرقة مسرح في الثانوية

أوضح المخرج الكبير، أنه كان مهتما بالمسرح بشكل كبير أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، إذ اشترك في نادي نوبي بالإسكندرية، لممارسة نشاطه: «أنشأت فرقة هواه للمسرح، أثناء هذه الفترة، ثم دخلت كلية الزراعة، بسبب التنسيق، وهناك بدأت مرحلة جديدة من حياتي».

الفن مقدس والقرآن به سورة «القصص»

أكد محمد فاضل، أن الأسرة هي الخلية الأولى بالمجتمع، ولا بد أن تعالج الدراما مشكلاتها، مشيرا إلى أن الفن هو إعادة صياغة الواقع بشكل جديد، لاستخلاص الحلول: «الفن شيء مقدس والقرآن الكريم به سورة اسمها القصص».

وأشار إلى أن مشاركة زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، في أعماله الفنية، كان عن قناعة وليس حبا، كما أنه مستعد لإخراج أعمال لأحمد العوضي وآسر ياسين بشروط معينة، أهمها أن يكون الدور مناسبا، وأن يكون لديهما التزام في العمل: «أنا برفض أي ممثل يركز على النص فقط».

وتحدث فاضل، عن كواليس مسلسل «أبنائي الأعزاء شكرا»، قائلا: «عملنا بروفة لمدة شهر، رغم أن المسلسل كان 15 حلقة فقط»، متابعا: «من رأيي المنصات، قد خلقت للقضاء على الدور الاجتماعي للتليفزيون».