القصة الكاملة لمقتل «تاجر أكتوبر».. أنهوا حياته غدرا وهو نائم

منذ 6 سنوات، بدأ «لبيب. أ»، صاحب الـ52 عامًا في مسيرته العملية كصاحبًا لأحد المصانع الموجودة في منطقة أكتوبر، كان يكرس وقته للعمل ليلا ونهارًا، ولم يكن يتوقع أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية، عندما قتل غدرا على يد شخصين لكونه مدينا لهما بمبلغ 35 ألف دولار، بعدما سددا له عدة طعنات حتى فارق الحياة، وفرا هاربين، ولكن كانت الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد وتم ضبطهم.

كاميرات المراقبة رصدت تحركات الجناة

جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها لمعرفة سبب الوفاة.

كانت عقارب الساعة تتجه إلي الواحدة ظهرا من الأحد الماضي، حينما تلقت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق الأهرام، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة مصابا بطعنات، وعند حضور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجدوا جثمان المجني عليه مصابا بعدة طعنات، بصالة شقته، وتم ضبط الجناة بعدما رصدت تحركاتهما كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.

المجني عليه يمتلك مصنع ومديون للجناة بـ35 ألف دولار

خضع المتهمان إلى جلسة تحقيق حول ارتكابهما الواقعة، وأدليا بأقوالهما تفصيليًا، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما جددها قاضي المعارضات 15 يومًا، كما أمرت النيابة العامة بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطهيم المخدرات من عدمه، كما استعجلت سرعة التحريات من ضباط المباحث حول هذه الواقعة.

وفقًا لما توصلت إليه التحريات الأولية حول هذه الجريمة، فإن المجني عليه يبلغ من العمر 52 عاما، ويمتلك مصنعا لإنتاج الحلوى بأحد المناطق بأكتوبر منذ 6 سنوات، وأن المجني عليه كان على خلافات مع المتهمان اللذان ارتكبا الواقعة وبينهما تعاملات، وكان المتهم مديونا لهما بملغ مالي كبير وصل إلى 35 ألف دولار.

العقوبة المتوقعة

«جريمة مع سبق الاصرار والترصد».. هكذا أوضح المحامي محمد ثروت، أن الجناة سيتم معاقبتهما بموجب الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.