تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في الجيزة 15 يوما.. «خلاف انتهى بجريمة»

قررت نيابة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه داخل إحدى شقق منطقة المنيرة الغربية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في جلسة اليوم، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وتشريح جثة المجنى عليه لبيان السبب الرئيسي في وفاته.

تعود بداية الواقعة إلى 12 سبتمبر الجاري، عندما حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه «عامل خردة» في إحدى شقق منطقة المنيرة في الجيزة، وتطور الخلاف بينهما، ليمسك المتهم بسلاح أبيض، ويسدد طعنة نافذة إلى صدر المجني عليه ليسقط غارقًا في دمائه بينما هرب الأول بعيدًا عن مسرح الجريمة.

المتهم قتل صاحبه بسبب خلافات بينهما

وعثر الأهالي على جثمان العامل وأبلغوا رجال الشرطة، وتبين إصابة المجني عليه بطعنة نافذة بالصدر أدت لوفاته، وبتفتيش الشقة، تبين أن جميع مداخلها ومخارجها سليمة ولا توجد بها أي كسور، وأمرت جهات التحقيق، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة بعد استماعها إلى أقوال جيران العامل، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالعقار الذي شهد الجريمة، ونقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير.

وجرى تحديد المكان المتواجد فيه المتهم بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة، وبعد القبض عليه، اعترف بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما، ليتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه 15 يوما خلال جلسة اليوم.

عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة إرتكاب جريمة القتل، أكد ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات نص على أن عقوبة ارتكاب جريمة القتل العمد وفقًا للمادة 234 ، تصل للإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ إن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة.