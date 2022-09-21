تكريم اسمي سمير غانم ودلال عبد العزيز في مهرجان القاهرة للدراما

كشفت مصادر من داخل نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، والمؤسسة لمهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، الذي يترأسه الفنان يحيى الفخراني، عن أبرز المُكرمين، خلال الحفل، الذي ينطلق الليلة عبر قناة DMC حصريًا، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقالت المصادر، إنه يُجرى تكريم اسم الفنان الراحل سمير غانم، وكذلك اسم دلال عبد العزيز، واسم المنتج ممدوح الليثي، بجانب تكريم الفنانين صلاح السعدني، ويسرا، ونبيلة عبيد، ونادية الجندي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، والكاتب محمد جلال عبد القوي، والمخرج جمال عبد الحميد.

تكريم أسرة مسلسلي الاختيار والعائدون

أوضحت المصادر، أنه سيجرى تكريم أسرة مسلسلي «الاختيار» و«العائدون»، بحضور أبطال وصُناع هذين العملين اللذان حققا نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.

سر غياب الفنان صلاح السعدني عن حضور المهرجان

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف في وقتٍ سابق لـ«الوطن»، عن تغيب الفنان صلاح السعدني، عن التكريم، الليلة، نظرًا لظروفه الصحية، فيما يتسلم التكريم ابنه الفنان أحمد صلاح السعدني.