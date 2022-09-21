عضو بالشيوخ: توجيهات الرئيس بتطوير التمريض من أفضل القرارات الخاصة بالصحة

شهد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض، إشادة كبيرة من قبل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إذ توفر الاستراتيجية الدعم والتدريب لكوادر الرعاية الصحية بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وهو الأمر الذي يمثل أهمية كبيرة لقطاع الصحة بمصر خلال الفترة المقبلة.

استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسي بإطلاق استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض يعد من أفضل القرارات التي تخص القطاع الصحي في مصر، الذي يعد على رأس اهتمامات الرئيس دائما.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاهتمام بقطاع الصحة بدأ منذ فترة كورونا، إذ جرى توفير حوافز مالية وعينية، كما يجب الفخر دائما بشكر الرئيس السيسي الدائم للقطاع الصحي والفرق الطبية.

وتابع «البدري»، أن قطاع التمريض منذ زمن يحتاج إلى النظر له بعين الاهتمام، إذ يعد شريكا أساسيا في القطاع الصحي وشريكا للأطباء بكل الأوقات، ولا يقل أهمية عن القطاع الطبي، وكان يحتاج إلى مزيد من الاهتمام لتطوير وتدريب القطاع الطبي على الأسس الحديثة، وهذا ما تسعى له الدولة في ظل إطلاق استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض.

قانون موحد للتمريض

وأشار إلى أن قطاع التمريض يحتاج إلى إعادة هيكلة أو تنظيم قانون خاص بالتمريض، وهو ما طالبنا به في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ويجب أن يؤخذ هذا القانون بعين الاهتمام من القيادة السياسية.

وأوضح البدري، أن تطوير ملف التمريض يمر بالعديد من المراحل وأهمها التشريع، إذ يجب توفير قانون موحد للتمريض، والإسراع في إصداره، كما يجب تطوير وتدريب قطاعات التمريض بشكل عام؛ وذلك لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التمريض، ويجب الاهتمام بهم اجتماعيا وماليا.