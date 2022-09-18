وزير الصحة: الاستعانة بـ25% من خريجي التمريض لسد العجز بالمستشفيات الجامعية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أنه جرى الاتفاق على الاستعانة بـ25٪؜ من خريجي معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة، لسد عجز نقص التمريض في 5 آلاف سرير بمستشفيات أسيوط الجامعي.

سوء توزيع هيئة التمريض

وأضاف وزير الصحة خلال زيارته لمحافظة أسيوط اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي رفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أنه ليس لدينا مشكلة في نقص التمريض بأسيوط، ولكن السبب يرجع لسوء التوزيع بين الصحة والمستشفيات الجامعية، وخلال الفترة المقبلة سيتم القضاء على هذه المشكلة كون المستشفيات الجامعية تعاني نقص تمريض في 5 آلاف سرير.

معدل الإنجاب مرتفع

وطالب وزير الصحة، بضرورة تكثيف الحملات التوعية لمواجهة الزيادة السكانية، لأن محافظة أسيوط الأعلى على مستوى الجمهورية بمعدل مرتفع، والأعلى على مستوى العالم بمتوسط 4 أطفال وهناك سيدات لديهم 8 أطفال، ما يضغط على تقديم الخدمة الطبية والتعليمية، مشيرًا إلى أنه يتابع قضية الولادة القيصرية غير المسببة التي وصلت لمعدل 80٪؜، وهي نسبة مرتفعة لها تأثير على صحة الأم والطفل، موضحا أن المعدل العالمي 30٪؜ فقط.