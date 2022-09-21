رئيس جامعة سوهاج: قبول جميع الأبحاث الاجتماعية المقدمة من الطلاب

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية وصندوق رسوم الصيانة والنشاط الطلابي، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالعام الجامعي الجديد.

حضر الاجتماع الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، وعدد من مديري الإدارات.

قبول جميع الأبحاث الاجتماعية للطلاب

وقال رئيس جامعة سوهاج: إيمانًا منا بالدور الاجتماعي والإنساني الذي تلعبه الجامعة تجاه أبناءها الطلاب، ونظراً للإقبال الكبير الذي تشهده المدن الجامعية هذا العام، فقد تم قبول جميع الأبحاث الاجتماعية المقدمة من طلاب الكليات النظرية والعملية لتسكينهم بمبني المعونة، بالإضافة إلى قبول الطلاب الذين يعيشون ظروف اجتماعية صعبة مثل حالات وفاة الأب، أو انفصال الوالدين وذلك بالمدن الرئيسية، وأيضاً قبول تسكين جميع الطلاب ذوي الإعاقة (المكفوفين، الصم، البكم)، بمبنى ناصر بدلاََ من مبني (ج)، مضيفاً أنه فقد تم تحديد السن النهائي لقبول طلاب الفرقة الأولى، حيث سيتم قبول الطلبة من مواليد 1 أكتوبر 2004 فأصغر، أما الطالبات فسيتم قبولهن من مواليد 1 سبتمبر 2004 فأصغر.

توفير سبل الاعاشة للطلاب المغتربين

وأكد الدكتور عبدالناصر يس، أن إدارة الجامعة تحرص على توفير سبل الإقامة والإعاشة الملائمة للطلاب المغتربين، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي تضمن بيئة معيشية وتعليمية مستقرة، لافتاً إلى أن المدن الجامعية تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب الجدد بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيتم تسكين الطلبة خلال يومي 25 و26 من سبتمبر الجاري، أما الطالبات سيتم استقبالهن يومي 27 و28 من الشهر نفسه.

وقالت سامية زايد، أنه تم مناقشة شروط قبول الطلاب والطالبات الذين لا ينطبق عليهم شروط السن والتقدير، واستعراض إحصائية بأعداد الطلبة والطالبات القدامي الذين تم تسكينهم الأعوام السابقة، وأعداد الطلاب الجدد المتقدمين للتسكين هذا العام بجميع الكليات، مضيفة أن رئيس الجامعة وافق على شراء كافة احتياجات المدينة الجامعية، واستكمال ما يلزم لضمان جودة الخدمة المقدمة لطلاب المدن الجامعية.