خطوات التسجيل على منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج.. اعرف التفاصيل

في بداية العام الدراسي الماضي، أطلقت جامعة سوهاج، منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج، للتسهيل على الطلاب، والحصول على المقررات الدراسية بصورة إلكترونية، عبر المنصة وإتاحتها لجميع الطلبة.

ويقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة ثم يتم منح الطلاب اسم مستخدم ورقم سري للدخول على المنصة، لتنزيل المقررات الدراسية وتأدية الامتحانات، حيث تم رفع المقررات الدراسية، وكان الطلاب قد ادوا امتحانات الميد تيرم عبر منصة زاد الرقمية في منازلهم.

وفي السطور التالية يستعرض «الوطن» خطوات التسجيل على منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج، إذ يسمح رابط المنصة تسجيل الدخول لطلاب في جميع المراحل والفرق الدراسية، ويستطيع منها الحصول على المقررات الدراسية، ومعرفة نتائج الامتحانات.

ومن خلال منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج، سيتمكن طلاب الكلية من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها جامعة سوهاج عبر منصة زاد.

منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج

ويمكن للطلاب الدخول على منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج2022 لتقديم طلبات الالتحاق بالكلية والدراسات العليا.

التسجيل في منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج

للتسجيل في منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج، لطلاب الفرق المختلفة، الدراسات العليا، وكذلك لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ينبغي عليهم جميعًا الدخول على الروابط التالية وكتابة البيانات المطلوبة:

كلية الطب من هنا

كلية الآداب من هنا

كلية الحقوق من هنا

كلية التربية من هنا

كلية التمريض من هنا

كلية الهندسة من هنا

كلية الحاسبات من هنا

كلية العلوم من هنا

كلية الصيدلة من هنا

كلية الزراعة من هنا

كلية التجارة من هنا

ولتفعيل منصة زاد التعليمية اتبع الآتي:

اكتب اسم الدخول

ادخل كلمة المرور.

اضغط على صورة البروفايل.

ويتيح لينك منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج، لأعضاء هيئة التدريس في جامعة سوهاج العديد من الخدمات، يمكنهم الاستفادة منها عند الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بها عبر الإنترنت.

ومن الخدمات التي تقدمها منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج، معرفة أرقام الجلوس، ومواعيد المحاضرات، جداول الامتحانات، ونتائج الامتحانات لطلاب والدراسات العليا.