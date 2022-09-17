انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم العلم في جامعة سوهاج.. 31 ديسمبر المقبل

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع التحضيري الأول مع أعضاء اللجنة المنظمة والمشرفة على احتفالية يوم العلم، والتي ستقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، والمقرر انطلاقها يوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، في بيان، إن احتفالية يوم العلم تأتي بهدف تكريم العلماء والباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المتميزين في مختلف المجالات العلمية.

هدف الاحتفالية

وأضاف أن هذا التكريم يعد ترسيخاََ لمبدأ اهتمام الدولة بالعلم، كونه أحد عوامل تقدم الدول، مشيراً إلى أن العلماء هم الثروة الحقيقية التي ستخطو بها الجامعة إلى آفاق التنمية، مؤكداً على أن التكريم بمثابة حافز على الاستمرار في العطاء، وهو مستحق لأشخاص بذلوا جهدا وعملا في سبيل الارتقاء بالبشرية، وذلك تقديراً لمجهودات علمية أثرت مجال البحث العلمي وتطبيقاته الحديثة في النواحي الطبية، الهندسية، الزراعية، العلمية، الأدبية والإنسانية.

تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج ورئيس اللجنة، أن الاحتفالية ستكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية، وأعضاء اللجان العلمية، والحاصلين على جوائز الجامعة، وأيضا سيتم تكريم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الحاصلين على جوائز النشر العلمي، بالإضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم إلى الدرجات الأعلى، وأيضاً معاوني أعضاء هيئة التدريس من الذين تم تكليفهم بوظيفة معيد خلال العام الدراسي الحالي.

لجنة الإشراف على الاحتفالية

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على تنفيذ الاحتفالية تضم كلا من الدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع، الدكتورة ندا عبد المحسن بكلية الطب، الدكتور عنتر محمد بكلية التربية، الدكتور محمود عبد العليم بكلية العلوم، الدكتور فاطمة أبو زكايب كلية الطب البيطري، الدكتور اسلام عامر كلية الطب، الدكتور ممدوح فوزي كلية الصيدلة، الدكتور مصطفي عبد الرؤوف كلية الآداب، وكذلك الدكتور محمد يوسف كلية الزراعة، والدكتورة نادية محمد كلية التمريض، والدكتور محمد حشمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وأيضاً الدكتورة أماني محمد كلية العلوم، والدكتورة إيمان عبد الرحمن كلية التربية، ومحمد يوسف بمركز ضمان الجودة.