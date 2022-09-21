«صحة النواب» تشيد بتوجيهات الرئيس بإطلاق استراتيجية تطوير قطاع التمريض

أشاد الدكتور حمادة العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض، لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدا أن القرار يمثل تبني لموضع طال انتظاره، إذ تسعى الإدارة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي إلى تطوير المنظومة الطبية في مصر بشكل عام.

تطوير القطاع الصحي في مصر

أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تطوير القطاع الصحي في مصر واهتمام الرئيس السيسي به بدأ منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعالجة الأوضاع المالية للأطباء، إذ كانت في الأوقات السابقة غير مناسبة، ما يمثل خطوات للأمام في تطوير القطاع الصحي في مصر.

تطوير قطاع التمريض في مصر

وأشار إلى أن قطاع التمريض في مصر يحتاج إلى تطوير كما وكيفيا، إذ يحتاج إلى تطوير كمي لأن نقص أعداد التمريض يتراوح بين 25% إلى 30% بالإضافة إلى سوء التوزيع ما يحتاج إلى تطوير، أمام التطوير الكيفي يجرى من خلال رفع مستوى التدريب والكفاءة والجودة لأطقم التمريض في مصر.

التمريض جزء من القطاع الصحي في مصر

من جانبها قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تسعى الدولة المصرية إلى تطويرها، وقرار بإطلاق استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض يمثل أهمية كبيرة، إذ يمثل قطاع التمريض في مصر أهمية كبيرة للقطاع الصحي.

وأضافت «عبد الحليم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التمريض ضمن الفريق الطبي الذي يعالج المرضى فيجب الاهتمام بتدريبه وتأهيله على أعلى مستوى، وذلك لأن مصر تتجه إلى مراحل علاجية متطورة، ويجب على فرق التمريض مواكبة هذا التطور، والتمريض جزء لا يتجزأ من منظومة الصحة في مصر، وتدريبهم أمر مهم.

استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض، لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين.