يوم مجاني لـ46 فردا من الجمعيات الخيرية في شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية

استقبل شاطئ ذوي الهمم «شاطئ المندرة المجاني» بالإسكندرية، اليوم، 46 شخصا من الجمعيات التي تخدم السيدات المسنات والأيتام والذين عبروا عن مدى سعادتهم بالزيارة والاستقبال.

تفاصيل زيارة شاطئ المندرة المجاني اليوم

وقال بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الـ46 شخصا الذين جرى استقبالهم، عبارة عن 11 فردًا من جمعية رعاية بنات النور وجمعية اعرفنى لرعاية الأيتام المعاقين ذهنيًا، و35 فردًا من دار تحسين الصحة للمسنات.

سعادة ذوي الهمم على شاطئهم بالإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية أن الزائرين عبروا عن مدى فرحتهم وسعادتهم بوجودهم على الشاطئ، وأشادوا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة والمعاملة، حيث تم توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم وتلبية كل متطلباتهم بالشاطئ، ومازال شاطئ ذوي الهمم يفتح ذراعيه بكل ترحاب لكافة الجمعيات الخيرية، وذوي الهمم ويرحب بهم في أي وقت.

شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية

جدير بالذكر أن شاطئ المندرة المجاني تم تخصيص جزء منه لاستقبال ذوي الهمم والجمعيات الخيرية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.