جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع «الدراسات الصيدلية» للمجلس الأعلى

عقدت لجنة قطاع الدراسات الصيدلية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات اليوم الأربعاء، اجتماعها بكلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية، لأول مرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ناهد مرتضى أمين لجنة القطاع، والدكتـور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، و38 عميد من عمداء كليات الصيدلة الحكومية والخاصة، وأعضاء اللجنة.

التكامل بين القطاع الطبي والصيدلي

ورحب نائب رئيس الجامعة فى بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، مؤكداً أهمية التكامل بين القطاع الطبي والصيدلي، وكذلك دور الصيدلي الإكلينيكي في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

دور صيدلة الإسكندرية في تطوير التعليم

وأشار الدكتور ماهر الدمياطي إلى الدور الرائد لكلية الصيدلة، جامعة الإسكندرية فى تطوير التعليم الصيدلي، وكذلك المستوى المتميز للنشر العلمي بها.

تم خلال الاجتماع مناقشة المواد الأكاديمية المقترحة من قبل نائب وزير الصحة والسكان، وكيفية إدراجها ضمن المحتوى الدراسي، وكذلك وضع الخطوط النهائية لسنة التدريب في اللائحة الموحدة لكليات الصيدلة.