جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ في استقبال أوراق طلاب المرحلة الثانية

تستقبل جامعة الإسكندرية الأهلية الطلاب المقبولين في تنسيق المرحلة الثانية بدءًا من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل، لتقديم أوراقهم للالتحاق بكليات الجامعة، وذلك في مبنى كلية الدراسات الاقتصادية في سموحة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الإسكندرية الأهلية، وفقًا لما أعلنته الجامعة في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الإسكندرية الأهلية هي كالتالي: «بطاقة الترشيح، وأصل شهادة المؤهل الدراسي، وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، ونموذج 2 جند للطلاب الذكور مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، و8 صور شخصية».

تعليمات مهمة من جامعة الإسكندرية

ويسدد الطالب 10 آلاف جنيه عبر منافذ التحصيل «سمارت، وممكن، ومصاري، وأمان، وخالص، وأموال، وسداد، ووقتي، وضامن، وبي، وإيجي باي، وطلقة»، أو من خلال منافذ التحصيل بمبنى كلة الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية بالفيزا، ويتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المقدمة على أن يستكمل باقي المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الاول لاحقًا.

ولا يعتبر الطالب مقيدًا بالكلية إلا إذا استوفى عدد من الأمور، وهي: «ملء طلب الالتحاق، وإيصال سداد المصروفات الدراسية المقررة، وتحديد المعاملة التجنيدية للطلاب الذكور».