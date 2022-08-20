تنسيق 2022 أبرز الملفات على طاولة المجلس الأعلى للجامعات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بعد قليل، في جامعة الإسكندرية، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي الجديد، وهو أول اجتماع بعد توليه الوزارة، ومن المقرر أن يتابع المجلس بحضور رؤساء الجامعات عددًا من الموضوعات، أبرزها مناقشة أعمال تنسيق القبول 2022 للمراحل المختلفة، والاستعدادات في مختلف الكليات والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات 2022

و من المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات عددًا من الموضوعات أبرزها الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومتابعة أعمال الاستعدادات لتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة مع التشديد على متابعة إجراءات فيروس كورونا، ومن المقرر أن يضع الأعلى للجامعات الخطوط العريضة لتنسيق الدبلومات الفنية.

168 ألف طالب سجلوا رغباتهم

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 بلغ حتى الآن 168 ألف طالب وطالبة، موضحًا أن أعمال التسجيل مستمرة حتى الاثنين المقبل، وأن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 طوال أيام المرحلة.