مصرع موظفين بالثروة السمكية في تصادم مركبين ببحيرة المنزلة

لقى اثنين من الموظفين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، ‏مصرعهما في حادث تصادم وقع بين مركب صغير «موتور بحري» مع آخر، داخل مياه بحيرة المنزلة بنطاق ‏محافظة الدقهلية، وذلك أثناء عودتهما من عملهما، وجري نقل جثتيهما إلى مستشفى ‏المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.‏‎ ‎

بلاغ بتصادم مركبي صيد

وتلقى مأمور مركز شرطة المطرية، بلاغًا من مستشفى المطرية المركزي، بوصول كلا من: «السيد أحمد ‏إسماعيل رمضان»، مقيم في محافظة الشرقية، و«أحمد عبد الحليم الريس»، مقيم في مدينة المطرية ‏بمحافظة الدقهلية، ويعملان موظفان بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ووصلا جثتين هامدتين إلى ‏المستشفى.‏

تفاصيل تصادم مركبي صيد بالدقهلية

وانتقل ضباط وحدة المباحث بمركز شرطة المطرية ومباحث المسطحات المائية إلى مكان البلاغ، وبالفحص ‏تبين وصول الجثتين إلى المستشفى بعد قيام عدد من الأهالي باستخراجهما من مياه بحيرة المنزلة، ونقلهما ‏إلى المستشفى‎.‎‏ ‏

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم «موتور بحري» داخل بحيرة المنزلة نطاق منطقة بين محافظتي بورسعيد ‏والدقهلية، ما أدى إلى غرقهما، كما تبين أنه أثناء عودة الموظفين من عملهما يستقلان «موتور بحري» اصطدم ‏بآخر تصادف مروره بسرعة شديدة مما أدي إلى انقلابهما.

‏ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات‏.