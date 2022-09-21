مصرع موظفين بالثروة السمكية في تصادم مركبين ببحيرة المنزلة
كتب:
صالح رمضان
07:51 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
نقل جثة - أرشيفية
لقى اثنين من الموظفين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعهما في حادث تصادم وقع بين مركب صغير «موتور بحري» مع آخر، داخل مياه بحيرة المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك أثناء عودتهما من عملهما، وجري نقل جثتيهما إلى مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
بلاغ بتصادم مركبي صيد
وتلقى مأمور مركز شرطة المطرية، بلاغًا من مستشفى المطرية المركزي، بوصول كلا من: «السيد أحمد إسماعيل رمضان»، مقيم في محافظة الشرقية، و«أحمد عبد الحليم الريس»، مقيم في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ويعملان موظفان بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ووصلا جثتين هامدتين إلى المستشفى.
تفاصيل تصادم مركبي صيد بالدقهلية
وانتقل ضباط وحدة المباحث بمركز شرطة المطرية ومباحث المسطحات المائية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وصول الجثتين إلى المستشفى بعد قيام عدد من الأهالي باستخراجهما من مياه بحيرة المنزلة، ونقلهما إلى المستشفى.
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم «موتور بحري» داخل بحيرة المنزلة نطاق منطقة بين محافظتي بورسعيد والدقهلية، ما أدى إلى غرقهما، كما تبين أنه أثناء عودة الموظفين من عملهما يستقلان «موتور بحري» اصطدم بآخر تصادف مروره بسرعة شديدة مما أدي إلى انقلابهما.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.