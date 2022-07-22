مصرع ربة منزل وإصابة 7 إثر حادث انقلاب ميكروباص في الدقهلية

لقيت ربة منزل بمحافظة الدقهلية مصرعها، اليوم، وأصيب 7 آخرين بينهم طفلين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها وذلك ناحيه مدخل مدينة أجا، أعلي كوبري أجا الجديد أمام المدرسة الثانوية الصناعية، وجري نقلهم إلي مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالة اثنين منهما خطيرة.

ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

تلقى مدير أمن الدقهلية، أخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية ناحية مدخل مدينة أجا ووجود متوفين ومصابين بالحدث.

بيانات مصابي حادث أجا في الدقهلية

انتقل علي الفور مأمور ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع ربة منزل تدعى نجلاء السد عبد الله، 42 عامًا، ومقيمة ببلقاس ونقلت سيارات الإسعاف 7 حالات من المصابين إلى المستشفى اجا المركزي لتلقي العلاج.

وقال مصدر طبي لـ«الوطن» إن مستشفى أجا المركزي استقبل حالة وفاة و7 مصابين أخرين وهم: ميسرة فتحي عبد المطلب،54 عامًا، ونجله أحمد ميسرة فتحي، 16 عامًا، ومصاب بسحجات في الوجه، ومحمود ميسرة فتحي،15 عامًا، ومقيمين ببلقاس، ومحمد حلمي أحمد،42 عامًا، مصاب بسحجات بالوجه وكدمة بالضلوع، ونجله أحمد 7 سنوات، مصاب بكدمة في الكتف الايمن مقيمين بأجا، وتحسنت حالتهم الصحية بعد تلقي العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج.

وأضاف المصدر أنه أصيب في الحادث أيضا: محمد نسيم زكي شهاب،21 عامًا، ومقيم بقرية البساتين أجا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم دخوله الطوارئ، وأميرة عبد المعطي عبد الحميد، 49 عامًا، ومقيمة بقرية الخيارية مركز المنصورة، ومصابه بجرح بالجبهة واشتباه ما بعد ارتجاج وتم دخولها الطوارئ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.