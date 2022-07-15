إنهاء إجراءات عودة جثامين 6 شباب من الدقهلية لقوا مصرعهم في حادث بالإمارات

أنهت القنصلية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات عودة 6 جثامين لشباب مصرين، جميعهم من محافظة الدقهلية، و5 منهم من قرية ديرب الخضر مركز بني عبيد، والسادس من قرية الدراكسة مركز منية النصر، والذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع، بعد متابعة مستمرة علي مدار الساعة منذ وقوع الحادث من كل الوزارات المعنية «وزارة الهجرة، ووزارة القوي العامة» بالإضافة إلي القنصلية المصرية.

وصول الجثامين مطار القاهرة 7 صباحا

وأكد محمد عبد الرحمن، أحد أقارب «شهداء لقمة العيش» في قرية ديرب الخضر، أنه تم حجز طائرة لنقل الجثامين في الساعة 3 فجر السبت، ومن المقرر أن تصل الجثامين في الساعة 7 صباح السبت إلى مطار القاهرة الدولي ليتم نقلهم إلي قراهم في محافظة الدقهلية ودفنهم بها، وستكون صلاة الجنازة عليهم من ديرب الخضر عند وصول الجثامين.

وكتب الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «تم إنهاء جميع الإجراءات من القنصلية، هذا ما طمأنتني به وزيرة الهجرة فيما يخص أبناءنا شهداء الغربة».

بيانات شهداء لقمة العيش في الإمارات

وتسبب الحادث في مصرع 6 شباب من بينهم 5 من قرية ديرب الخضر مركز دكرنس بمحافظة ‏الدقهلية ‏وهم: «ابراهيم علي ‏أحمد ‏عبدالقادر خاطر، 19 عام، وأحمد نصر وهبه محمد إبراهيم، 18 عام، والاثنين انتهوا ‏من دراسة دبلوم فني هذا العام، بالإضافة إلي : إيهاب صالح مصباح عبد السيد ، 28 عاما، ورامي الوصيف علي صالح، 39 ‏عاما، ومحمود عبد ‏الرحمن عبد اللطيف محمد، 44 عاما»‏ والمتوفي السادس هو «شريف ملهم إبراهيم يوسف السيد الحنفي، 34 عاما من قرية الدراكسة مركز مينة النصر».

أحزان في ديرب الخضر

وسيطرت الأحزان علي قرية «ديرب الخضر» مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، لمصرع 5 من شبابها ‏في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتردد أهالي القرية والقري المجاورة علي منازل «شهداء لقمة ‏العيش» يواسونهم في مصابهم الأليم.

وأوضح أهالي قرية ديرب الخضر أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، عندما كان تقف تريلا في دوران ودخلت عليها السيارات الملاكي التي ‏كان يستقلها ضحايا الحادث فدخلت السيارة الملاكي أسفلها والتي كان يقودها أحد الضحايا ولما بدأت ‏النيابة العامة تحقيقاتها تبين أن السائق ليس مالك السيارة فاستدعت مالك السيارة لسؤاله.‏