أهالي الدقهلية يشيعون جثمان سيدة توفيت في حادث بالسعودية.. "كانت بتعمل عمرة»

شيع أهالي قرية برمبال الجديدة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ظهر اليوم، جنازة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث مروع أثناء عودتها من رحلة العمرة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأصيب في الحادث الزوج وطفلتهما، وذلك عندما اصطدمت سيارة ملاكي كان يقودها الزوج بأخرى «تريلا»، حال عودتهم من العمرة.

حزن كبير في استقبال الجثمان

واستقبل أهالي قرية برمبال الجديدة، جثمان أماني بدوي، ‏زوجة عبدالرحمن محمد الغباري، بحالة من الحزن الشديد، حيث وصلت في سيارة إسعاف من قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بعد إنهاء كافة إجراءات شحن الجثة لدفنها في مقابر أسرتها.

المئات يؤدون صلاة الجنازة

وأدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على المتوفاة فور وصول الجثمان إلى قريتها، وسط دعوات الأهالي لها بالرحمة، ووسط حالة من الحزن الشديد بين أقاربها، والذين استقبلوا الجثمان بحالة من البكاء الهستيري.

تفاصيل الحادث

وأكد أهالي القرية أن أماني بدوي، توفيت أثناء عودتها من رحلة عمرة، حيث أنها مقيمة مع زوجها في المملكة العربية السعودية، وقرروا الذهاب لعمل رحلة عمرة، بصحبة أبنائهم ولكنهم تعرضوا حادث سيارة ملاكي، إذ أنه في طريق عودتهم وقع الحادث فتوفيت الزوجة، وأصيب الزوج ويدعي عبدالرحمن محمد الغباري، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى القويعية خارج الرياض ويتلقي بها العلاج، كما أصيبت ‏الطفلة ملك عبدالرحمن غباري، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى الشميسى بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أحد الأهالي لـ«الوطن» أن جهود كبيرة تمت منذ وقوع الحادث يوم السبت الماضي من أجل إعادة الجثمان، ودفن المتوفاة في مصر، وتضافرت جهود القنصلية المصرية مع اتحاد المصريين العاملين بالخارج وكذلك المصريين هناك، حتى تم إنهاء كافة إجراءات شحن الجثمان إلى مصر.