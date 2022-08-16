من هو يوسف الشريف لاعب منتخب مصر للدراجات المتوفى بـ«حادث الدقهلية»؟

فاجعة كبيرة عاشها الرياضين في محافظة الدقهلية، بوفاة يوسف الشريف، لاعب منتخب مصر وبطل افريقيا للدراجات ومركز شباب ستاد المنصورة، ويتساءل الكثير مما لا يعرفه، من هو يوسف الشريف لاعب منتخب مصر للدراجات، والذي توفي في حادث تصادم ‏علي طريق «دمياط – كفر الشيخ» جمصة الدولي ـ قبل وصوله لكليته في جامعة المنصورة الجديدة .

من هو يوسف الشريف لاعب منتخب مصر للدراجات؟

تجيب «الوطن» على سؤال من هو يوسف الشريف لاعب منتخب مصر للدراجات من خلال البطولات التي حصل عليها رغم عمره الصغير، وكان يدرس يوسف الشريف في كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة ومقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

وبحسب بيان استاد المنصورة الرياضي، فقد حصل يوسف الشريف وشارك في البطولات التالية.

- بطولة الجمهورية تحت 16، و 18 سنة، والتي أقيمت البطولة بمدينة المنصورة خلال الفترة من 5 – 6/4/2019 وقد حصل على: المركز الثالث جمهورية تحت 16 سنة فردي عام، والمركز الثاني جمهورية تحت 18 سنة فردي

- شارك في بطوله الجمهورية لمرحله تحت 18 سنة شباب: وأقيمت البطولة بمدينة المنصورة وذلك يوم الجمعة الموافق 28/8/2020 وقد حصل على المراكز الاتية: المركز الثالث جمهورية ضد الساعة فردي، والمركز الثاني جمهورية ضد الساعة فرق.

- البطولة الإفريقية للمضمار للدراجات: أقيمت البطولة بمدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 10- 13/3/2021 وقد حصل على المراكز الاتية: سباق السرعة الفرقية المركز الثاني، سباق الكيلو المركز الثالث، سباق السرعة 200 متر المركز الرابع، سباق الكيريريوم المركز الخامس.

- البطولة العربية بمدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 10- 13/3/2021 سباق المضمار المركز الأول.

- بطولة العالم بمدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 10- 13/3/2021 سباق المضمار المركز الثامن.

وتوفى يوسف الشريف أمس الإثنين أثناء توجهه إلى جامعة المنصورة الجديدة وأصيب زميله بعد تعرض الدراجة النارية التي يقودها لحادث تصادم مع فنطاس مياه يجره جرار زراعي، علي طريق جمصة وهو ما تسبب في مصر يوف وإصابة صديقه، وجري نقل الجثة إلي مستشفى جمصة المركزي غلي ان صرحت النيابة العامة بدفنه، وشيعه الالاف من أهالي المنصورة والرياضين وممثلين علي الجهات التنفيذية والشباب والرياضة.