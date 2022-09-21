ضبط مستشفى خاص غير مرخص ومخزن أدوية مخالف بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة على المستشفيات والصيدليات ومخازن الأدوية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص دون ترخيص، ومخزن به أدوية غير مصرح بتداولها، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.

إجبار المرضى على شراء الأدوية

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن المديرية وردت لها معلومات، تفيد بأن بعض المستشفيات الخاصة تجبر المرضى على صرف الأدوية من مبنى تابع لها، وبأسعار أزيد من الأسعار الرسمية، وبالتنسيق مع هيئة الأدوية والعلاج الحر في مديرية الصحة بالغربية، تم مداهمة مستشفى، وتبين أنه غير مطابق للموصفات والاشتراطات الفنية ومكافحة العدوى وتم ضبط وتحريز جميع الأجهزة والأدوية وغلقه وتشميعه.

كما ضبطت الحملة في نفس المبنى مستشفى خاص للعلاج الطبيعى غير مرخص، ويستخدم أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة، وتم تشميعه في الحال ومصادرة جميع الأدوية، والتحفظ على جميع الأجهزة الموجودة، وتقدر كمية الأدوية بـ589 عبوة.

ضبط أدوية جدول

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص به أدوية ومستلزمات طبية، وبالتفتيش على الأدوية تبين أنها مخالفة من الجدول الثالث الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة1960، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية دون فواتير مخالفة للقرار الوزارى 172 لسنة2011.

كما تبين أن المخزن يبيع أدوية بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر ودون بيانات، وضبط كراتين من جميع أنواع المحاليل، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.