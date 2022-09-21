نعيم عيسى يصل مهرجان القاهرة للدراما بـ«العكاز»: الجمهور وحشني

شهدت الانطلاقة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، حضور عدد من نجوم الفن القدامى، أبرزهم أمل إبراهيم بصحبة نجلها، ونعيم عيسى، الذي حضر على عكاز.

سعيد لوجودي على ريد كاربت مهرجان القاهرة للدراما

وعبر نعيم عيسى، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته للمشاركة والسير على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما، وتأكيده أنه في اشتياق دائم للجمهور.

يحيى الفخراني وأشرف زكي كتر خيرهم

وقال نعيم عيسى: «وحشتوني، أشرف زكي، على رأسي من فوق، هو اللي دعاني للمهرجان، والدكتور يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما.. كتر خيرهم».

حضر المخرج جمال عبدالحميد، باعتباره أحد المكرمين في مهرجان القاهرة للدراما، وأنوشكا، ومحمد نجاتي، ونجلاء بدر، مي الغيطي، إسلام إبراهيم، محمد عبدالرحمن توتا.