نعيم عيسى: المعاش مش بيكفيني.. ونفسي في شقة وعمرة قبل ما أموت

قال الفنان القدير نعيم عيسى، إن المعاش الذي يحصل عليه، لا يكفي لسد احتياجاته، متابعا: «المعاش مبيكفينيش، أهو بميل على ولادي شوية، شقتي إيجار جديد بـ1200 جنيه كل شهر، أتمنى آخد شقة تمليك باسمي عشان أسيبها لأولادي، وبجيب علاج في حدود 2000 جنيه، الفن دلوقتي له مردود لكن زمان لا».

نفسي أعمل عمرة أنا وبنتي

وأضاف نعيم عيسى، في أولى حلقات الموسم الجديد ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، باكيا: «أتمنى أعمل عمرة أنا وبنتي قبل ما أموت علشان تخلي بالها مني، دائما أوصي أولادي أن يحبوا بعض ويخافوا على بعض».

من ناحية أخرى، قال الفنان نعيم عيسى، إنه يكون سعيدا للغاية عندما يعيد الجمهور حواراته في مسرحية «الواد سيد الشغال»، متابعا: «عملت مع الفنان عادل إمام في أعمال فنية كثيرة».

واخد على خاطري من عادل إمام

وتابع: «عادل إمام كان بيعزني وبيحبني، لحد ما جه في سكتنا يوسف داوود فبدأ يبعدني شوية بشوية، ويشغل يوسف داوود، واستمر يوسف داوود، وأنا لست غاضبا من عادل امام لكن واخد على خاطري منه، فبعد العلاقة القوية بيني وبينه يبعدني لصالح ممثل، وهو ما أحزنني ولكن لم أعاتبه».