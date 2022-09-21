ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية متنوعة خلال حملة أمنية في التبين

نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين بقيادة المقدم عز المليجي، من القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية ضمن حملات أمنية جرى شنها فى منطقة التبين، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من القبض على «أحمد م ع» المطلوب في القضية 395 لسنة 2022.

وجرى إلقاء القبض على «طارق.ر م» المطلوب في القضية رقم 2011 لسنة 2016، و«ماهر ث س» مقيم بمنطقة التبين، والمطلوب في القضية رقم 2204 لسنة 2022، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وتسعى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين عن القانون، والقبض عليهم لقضاء مدة عقوبتهم.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول المحامي يوسف أحمد الخبير القانوني، أن العقوبة تسقط على المتهم الصادر ضده حكم قضائي ولم يقم بتنفيذه، إذ حدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح والمخالفات، وفقًا لما ورد بالمادة 528: «تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين»، والمادة 529: «تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم».