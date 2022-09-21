مشادة تحولت إلى جريمة.. تحليل مخدرات للمتهم بقتل خاله في الحوامدية

أمرت النيابة العامة بعرض المتهم بقتل خاله، بسبب خلافات على العمل، لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة ما إذا كان تحت تأثير المخدرات حال ارتكاب الجريمة من عدمه، كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية والتكميلية في الواقعة.

بلاغ يكشف الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل مصاب بجرح طعني، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

معرفة هوية المتهم

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان من قبل الأجهزة الأمنية، تبين أن نجل شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلافات بينهما على العمل، وأن المتهم تشاجر مع الضحية أمام المارة في الشارع، وإثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وسدد المتهم للأخير طعنة نافذة ما أدى لوفاته متأثراً بإصابته.

إلقاء القبض على المتهم

تمكن رجال المباحث من تحديد مكان تواجد المتهم، كما نجحت في إلقاء القبض عليه، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتم عرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة.