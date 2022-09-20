سقوط 16 تاجر مخدرات بـ9 محافظات في قبضة الداخلية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والأمن الوطني، عددا من تاجر «الكيف» في 9 محافظات، بكمية من المخدرات، قبل ترويجها على عملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت ضبطيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في عدد من المحافظات كالتالي:

مديرية أمن القاهرة

- ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، أثناء استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الوايلي في القاهرة، وبحوزتهم 10 آلاف قرص مخدر، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

- ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

مديرية أمن مطروح

- ضبط شخصين، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، و2500 قرص مخدر، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان في محافظة الإسكندرية، في برج العرب بالإسكندرية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.

- ضبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، حال تواجده بدائرة القسم المشار إليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي.

مديرية أمن بورسعيد

- ضبط شخص، له معلومات جنائية، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة لعقاري التامول، والترامادول، وعدد من الأقراص المؤثرة لعقار أموتريل، وسلاح أبيض.

مديرية أمن المنيا

- ضبط شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

مديرية أمن أسيوط

- ضبط شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، وسلاح أبيض، وميزان حساس.

مديرية أمن البحر الأحمر

- ضبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الغردقة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس «الشابو».

مديرية أمن قنا

- ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

منطقة السحر والجمال

- ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض.

واعترف المتهمون بحيازتهم المضبوطات، أيدوا ما جاء في التحريات، واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.