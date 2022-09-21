تفاصيل سقوط تاجري مخدرات في التبين.. «كانوا هيوزعوا السموم على المدمنين»

نجحت وحدة مباحث التبين جنوب القاهرة، بقيادة المقدم عز المليجي، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من نبات الشادو ونبات الهيديرو المخدر وذلك قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة القسم.

كمية من مخدر الحشيش والهيديرو

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص يدعى «أحمد ش م»، عاطل، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته عباره عن كيس بداخله كيس بلاستيكی شدت بداخله نبات عشبی شیه نبات الشادو السن پلاستیكی شفان بداخله نبات عشبي يشبه نبات الشادو المخدر، و«ابراهيم م ق»، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته عباره عن كيس بلاستيكی يحتوي على 9 لفافات سلوفانية يشبه نبات الشادو، كما تم ضبط بحوزته كيس بداخله مادة مخدرة تشبه نبات الهيديرو المخدروبمواجهتهما أمام العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمول بقصد التواصل مع عملائهم.

وتحرر المحضر اللازم 1708 جنح قسم التبين لسنة 2022، و 1709 جنح قسم التبين لسنة 2022، وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، كما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة من ضباط المباحث القسم.

العقوبة القانونية

«من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد» هكذا قال تامر الشايب المحامي، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ورد بالمادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.