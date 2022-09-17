«الداخلية»: ضبط 53 قطعة سلاح ناري و186 قضية مخدرات في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ـ ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهماً، وذلك على النحو التالي:

رشاش.

6 بنادق آلية.

8 بنادق خرطوش.

4 مسدس.

34 فرداً محلياً.

772 طلقة مختلفة الأعيرة.

25 خزينة متنوعة.

277 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 49506 أحكام قضائية متنوعة

وتم تنفيذ 49506 أحكام قضائية متنوعة على النحو التالي:

162 حكم جناية.

16144 حكم حبس جزئي.

3046 حكم حبس مستأنف.

22986 حكم غرامة.

7168 مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: تم ضبط 186 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 93,494 كيلوجرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 52,490 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 9,086 كيلوجرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1,583 كيلوجرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 614 جراماً.

كمية من مخدر الاستروكس وزنت 560 جراماً.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 504 جرامات.

كمية من مخدر الآيس وزنت 398 جراماً.

كمية من مخدر الفودو وزنت 80 جراماً.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 20 جراماً.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 جراماً.

2319 قرصاً مخدراً.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 26 متهماً.

ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 4 متهمين ارتكبوا 19 حادثاً متنوعاً.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: تم ضبط 9 متهمين.

ضبط 216 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 20964 مخالفة مرورية.

فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.