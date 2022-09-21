يبحث البعض عن أسماء المقبولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2022، للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022، التي أقيمت بكلية التجارة بجامعة سوهاج تحت رعاية الشركة.

اختبارات إعلان الوظائف 1و2

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه سوهاج، أن الاختبارات الخاصة بالتوظيف أجريت بكلية التجارة بجامعة سوهاج، بداية من 15 حتى 18 أغسطس الماضي، وأعدها أساتذة متخصصين من الجامعة، وهم من صححوها، وذلك لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

أسماء المقبولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2022

وأضاف مصطفى كامل مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لشئون الموارد البشرية، أن أسماء المقبولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2022 بمسابقة التوظيف 1و2 متاحة على موقع الشركة، ويمكن الاستعلام عنها من هنا، حيث يسجل المتقدم رقمه القومي لتظهر بيانات كل متقدم ورقم إعلان التوظيف الخاص به، ونتيجة الإعلان سواء مقبول التي تظهر على الموقع باللون الأخضر أو غير مقبول التي تظهر باللون الأحمر، وذلك لوظائف محاسب وأخصائي موارد بشرية، ومدخل بيانات وكاتب وأمين خزينة وسائق معدات ثقيلة، وعامل تشغيل وصيانة وحرفي وسائق ومراقب أمن.

فتح التظلمات حتى 29 سبتمبر

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه تم اليوم فتح باب التظلمات للراسبين باختبارات إعلان الوظائف 1 و2 التي عقدت بكلية التجارة، وذلك حتى 29 سبتمبر الجاري على أن يتم قبول التظلمات والنظر بها وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة، موضحة أن يتم حاليا إعداد نتائج الاختبارات التحريرية للوظائف التي أجريت بكليتي العلوم والهندسة بجامعة سوهاج، وسيُعلن عنها فور انتهاء الجامعة من أعمال التصحيح وتسليم النتيجة لشركة المياه.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعلنت عن 3 مسابقات توظيف بكليات التجارة والهندسة والعلوم للعام الحالي.