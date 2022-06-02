الإعلان عن أسماء المطابقين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن نتيجة المطابقين وغير مطابقين للمتقدمين لوظائف الشركة، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 في 14 تخصص، تشمل وظائف «مهندس وكيميائي، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومحاسب، وأخصائي موارد بشرية، وكاتب ومدخل بيانات، وأمين خزينة، وفني مساحة، وفني تشغيل وصيانة، وفني معمل، وسائق، وسائق معدات ثقيلة، وعامل تشغيل وحرفي».

كيفية الحصول على أسماء المطابقين وغير المطابقين للمتقدمين للوظائف 2022

وأشارت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه يمكن للمتقدمين للوظائف معرفة نتيجة المطابقين وغير المطابقين، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة https://www.scww.com.eg، ويمكن البحث ببطاقة الرقم القومى على أن يتم فتح باب التظلمات لغير مطابقين فى الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف في جميع التخصصات 2022

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في وقت سابق، أنه جرى إتاحة الوظائف المذكورة أعلاه، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وبدء الاستعداد لاستلام وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأشارت الشركة إلى أنه يوجد عدد من الشروط للالتحاق بالوظائف المعلن عنها، منها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج، وألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 35، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.