ريهام عبد الغفور: سعيدة بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما.. ووالدتي سبب نجاحاتي

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على حضور مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، المقام حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، الذي أطلقته نقابة المهن التمثيلية، وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ريهام عبد الغفور تشكر القائمين على مهرجان القاهرة للدراما

وهنأت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كل القائمين على مهرجان القاهرة للدراما، معربة عن سعادتها بتنظيم مهرجان.

وعن نجاحها في الأعمال الدرامية الأخيرة، قالت ريهام: «دعوات أمي بسبب نجاحي الفترة الماضية».

تكريم صلاح السعدني ونبيلة عبيد

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما، يكرم عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم صلاح السعدني، ونبيلة عبيد، ويسرا، واسم المنتج ممدوح الليثي.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما؛ منهم: سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وداليا البحيري وهبة عبدالغني ونهال عنبر، وابنها الفنان حسام الحسيني، وإيهاب فهمي وزوجته، وأحمد صيام وابنته الفنانة بسنت صيام، وصبري فواز، ومحمد علي رزق.